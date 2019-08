Se billedserie Bjørnebanden, kalder de sig. Ole, Jan og Steen, der alle er pensionister og aktive golfspillere hver onsdag i Skjoldenæsholm Golfklub. Foto: Anders Ole Olsen

Bjørnebanden vil bevare to golfbaner: Her er vidunderligt

Ringsted - 21. august 2019

Jystrup: Det er ligesom intet er hændt. Solen skinner og køllerne svinger stadig på Skjoldenæsholm Golfcenter, der ellers har været i voldsomt uføre den seneste tid på grund af økonomisk underskud, afslag på udvidelse fra Ringsted Kommune og medarbejderopsigelser.

Her ånder den fred og ro, som kun kan eksistere et sted, hvor koncentration og konkurrence går hånd i hånd med kammeratskabet mellem golferne.

Et fuglekvidr jovist, en skraldlatter fra et par svenske og britiske spillere i baggrunden måske, men alt i alt stilhed - måske før stormen, hvilket altså først vides efter 31. oktober, når medlemskaberne er fornyet og golfklubben for alvor kan tage stilling til, hvordan interessen blandt medlemmerne er for videre drift. Indtil da hygger man sig.

Bjørnebanden

Tag nu for eksempel "Bjørnebanden", som de tre herrer, Ole, Steen og Jan kalder sig. Hver onsdag fra kl. 8.40 frekventerer de banerne, ikke bare for at spille, men også hygge sig over den "pensionistvenlige sport", som de kalder golfen, der i de senere år har gået fra at være for de få til de flere.

- Det er vidunderligt herude, det må man sige. Ejerne har gjort fantastisk meget for at fastholde kvaliteten af banerne, men det er også en meget stor naturoplevelse, siger Ole Hvidesten i en pause, inden næste kølleslag venter.

- Banerne er også meget forskellige, hvilket giver en stor varians. Hvor den ene er mere åben og mere teknisk svær at spille på, er denne her mere skovrig, siger Ole, mens han slår armene ud mod den tætklippede golfbane, der omkranset af mørkegrøn skov bugter sig i bakkedal med små damme og krat som naturens vilde indskydelser.

- Satans, lyder det fra et af "bandemedlemmerne", da han skyder golfbolden ind i buskadset.

- Ja, det var en skævert, griner de andre.

Også for motionens skyld Den snorlige vej måler 6,5 kilometer, men ifølge de herrer i Bjørnebanden går man hurtigt syv-otte stykker på den 18 huller store bane. Det er vigtigt at bemærke, når nogle hævder, at golf IKKE er en sportsgren.

- Det er faktisk både for spillets og motionens skyld, jeg spiller golf. Selvom man har gået turen et par gange, så er det lige fantastisk hver gang, siger Ole Hvidesten, der i sine helt unge dage tjente penge som "caddie", det vil sige golfspillernes hjælper på banen, og lige siden drømte om at tage køllen i egen hånd.

Meget varieret Det skete, da Ole gik på pension for ni år siden og sammen med sin hustru stemplede ind på Skjoldesnæsholm Golfcenter, der åbnede i 1992 og siden bl.a. er kåret som en af de 40 og 100 bedste baner i henholdsvis Norden og Europa.

- Det er en god bane, det her, meget varieret, siger Steen i sekundet inden, han skyder bolden i hul og triumferer foran sine medspillere: Kan du gøre mig kunsten efter Ole?

Banen tæmmes da også møjsommeligt. For på gåturen kører en græsklipper konstant rundt og holder stråene nede, så boldene triller så let som muligt. Bjørnebanden mener absolut ikke, at det er for meget at have to baner at boltre sig på. Tværtimod.

- Fordelen ved at have to baner er, at vi altid kan komme ud. Andre golfklubber har kun en bane, som ofte er optagede af større selskaber og firmaer, siger Ole Hvidesten om banerne, der er kommet på dagsordenen som det helt store spørgsmål til medlemmerne: Skal klubben fortsat have to baner, men sætte kontingentprisen op? Eller skal man nedlægge den ene og beholde den nuværende pris?

- Jeg stemmer for et forhøjet kontingent og for at beholde begge baner. Vi har i forvejen den samme pris som andre baner har, men her får man mere for pengene, siger Ole, inden Steen overtager:

- Det gør jeg også. Faciliteterne er uovertrufne, og det ville så sørgeligt, hvis det hele skulle lukke. Hvis vi ikke bibeholder to baner, ville vi miste en del medlemmer, tror jeg. Og det har vi absolut ikke råd til.

Prisen vil stige

Lige nu koster det omtrent 7000 kr. for seniorer som de tre herrer at være med, men prisen vil stige med 30-35 procent, hvis medlemmerne ønsker, at bibeholde de to baner. Det - og så muligheden for flere frivillige fremfor fastansatte - udgør golfklubbens redningsplanke.

- Det møde vi havde forleden dag, var selvfølgelig på en lidt trist baggrund, men jeg har kun ros til overs for, det bestyrelsen har lavet. Jeg synes, det var et seriøst oplæg og efter omstændighederne måske også det, man kunne forvente, siger Ole Hvidesten, inden Bjørnebanden må videre til næste tee.

Som Jan slutter efter vi har opstøvet hans bold i buskadset:

- Jeg vil forny mit medlemskab uanset hvad. Jeg har været med lige fra starten. Her er rart at være, pragtfuld natur, stille og roligt.