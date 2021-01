Biskop Peter Fischer-Møller ses her ved konfirmandtræf i Roskilde Domkirke i 2018. Foto: Kenn Thomsen

Biskoppen melder ud om truede konfirmationer

Ringsted - 24. januar 2021

Biskoppen i Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, kommer nu med en udmelding om forårets konfirmationer, som kan være truet af coronarestriktionerne.

- Jeg har dyb forståelse for den uro, som konfirmander og deres forældre står med i forhold til de forestående konfirmationer. Vi gør fra folkekirkens side vores yderste for at konfirmationer både i kirken og festerne bagefter kan blive gode og mindeværdige begivenheder. Vi appellerer til, at man lokalt kommer med udmeldinger inden for de kommende uger, siger han til DAGBLADET.

Han minder samtidig om, at kirkerne skal rette sig efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

- Det er det, vi læner os op ad, forklarer Peter Fischer-Møller.

Meldingen kommer, efter avisen torsdag kunne fortælle, at forældre til kommende konfirmander henvender sig til menighedsråd og præster for at få klar besked om forårets konfirmationer.

Overalt i kommunen arbejder præster og menighedsråd på at planlægge, hvad der skal ske med forårets konfirmationer.

Nogle sogne opererer med alternative datoer i sensommeren og efteråret, mens andre sogne endnu ikke har truffet en beslutning.

Forskel fra sogn til sogn Biskoppen understreger, at han ikke vil diktere, hvad de enkelte sogne gør.

- Menighedsrådene og præsterne skal i samarbejde med konfirmander og forældre i de enkelte sogne prøve at få det til at fungere. De skal overveje, om de skal have en plan A og en plan B, hvis det viser sig, at sundhedsmyndighederne 1. marts skærper restriktionerne.

- Eller de kan overveje, om de med det samme ønsker at sige, at de flytter konfirmationerne til juni, august eller september, siger Peter Fischer-Møller.

I foråret 2020 var meldingen fra biskopper landet over, at konfirmationerne skulle udskydes. Samme klare melding kan man ikke forvente i år.

- Sidste forår skulle konfirmationerne flyttes, fordi sundhedsmyndighederne sagde, vi ikke måtte holde gudstjenester før pinse. Det er klart, at hvis sundhedsmyndighederne melder det ud igen, så bliver det sådan, siger biskoppen.

Interne drøftelser Peter Fischer-Møller fortæller, at han i øjeblikket drøfter forårets konfirmationer med provsterne, og at provsterne taler med sognepræsterne. Det er vigtigt, at der tages udgangspunkt i de lokale forhold i de enkelte sogne.

- Vi kommer ikke med en fælles udmelding, da situationen også afhænger af størrelsen på kirkerne. Man kan gøre noget andet i en domkirke end i en landsbykirke, og det er ikke nødvendigvis muligt at gennemføre samme aktiviteter i en mindre kirke, siger han.

Biskoppen glæder sig over, at konfirmationerne ligger sent i foråret og at håbet om, at festlighederne kan gennemføres som planlagt derfor lever.

- Men det er alligevel en urolig tid, og jeg forstår godt, at familierne vil have besked så hurtigt som muligt. Alle glæder sig til konfirmationen, og det kan være svært rigtigt at glæde sig til, når der er usikkerhed, selv om vi alle håber, at tingene begynder at se lysere ud i foråret, siger Peter Fischer-Møller.