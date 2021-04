Se billedserie Birgit og Johannes Mathiesen kan fejre krondiamantbryllup den 19. april. Foto: Bodil Pinholt

Birgit og Johannes oplevet gode tider med fremgang

Ringsted - 12. april 2021 kl. 17:00 Af Bodil Pinholt

Det hører unægteligt til sjældenhederne, at man støder på et ægtepar, der kan fejre krondiamantbryllup - 65 års bryllupsdag. Det er ikke desto mindre tilfældet for Johannes og Birgit Mathiesen på Hyldegårdsvej. Den 19. april har parret været gift i 65 år.

Johannes og Birgit Mathiesen er oprindeligt fra Nordsjælland, og har kendt hinanden endnu længere end 65 år. De mødte hinanden, da de gik til folkedans.

Som nygifte boede de i København, for da var Johannes Mathiesen ved marinen. De flyttede senere til Ringsted, fordi Johannes fik job som værkfører på et metalstøberi på Balstrupvej. Parret havde tre børn, da det flyttede hertil, to piger og en dreng, og siden kom endnu en dreng til.

Efter en perioden på metalstøberiet begyndte Johannes Mathiesen for sig selv og havde i mange år smedeværksted i Rugvænget. Birgit Mathiesen var medhjælpende hustru og tog sig af det administrative.

Parret byggede hus på Fuglebakken i 1965 og boede her i 25 år. Så hørte Johannes Mathiesen fra en kunde, at smedjen i Haraldsted var til salg. Her var et stort værksted og et dejligt stort stuehus, så huset på Fuglebakken blev solgt og ægteparret flyttede til Haraldsted.

Mens sønnerne var hjemme, kørte de motorcross i Haraldsted. Det var noget både Birgit og Joahnnes Mathiesen fulgte på tæt hold.

- Jeg skulle lave motorcykel, og de skulle helst kunne rende stærkere end de andre, mindes Johannes Mathiesen.

Selv om Birgit og Johannes Mathiesen var selvstændige, så var der tid til at tage på ferie hvert år. De har kørt Europa igennem i bil efter børnene blev store. Det var især Østrig, som trak - både sommer og vinter - om vinteren for at stå på ski.

- Det er lige meget, om det er sommer eller vinter. Det er et flot land, mener Johannes Mathiesen.

Efter cirka 20 år med kør-selv ferie begyndte Birgit og Johannes Mathiesen at rejse på charterferie. Her var destinationen de varme øer, Canarieøerne og Madeira.

- Når vi var kommet hjem fra ferie, så sparede vi sammen til at rejse igen, fortæller Birgit Mathiesen.

Da Johannes Mathiesen blev 72 år lukkede de smedeforretningen og flyttede tilbage til Ringsted. Denne gang til Dronning Margrethesvej.

For fem år siden flyttede parret til Hyldegårdsvej. Her Birgit og Johannes Mathiesen tæt på Hyldegården, hvor de under normale omstændigheder går til forskellige aktiviteter, såsom tæppecurling og brætspil. De spiser også to gange om ugen i caféen.

Parret har gennem årene fået syv børnebørn og tre oldebørn og et fjerde er i vente. De er flinke til at komme på besøg.

At ægteparret har været sammen i nu 65 år og har arbejdet sammen i mange år, har ikke givet anledning til de store udsving.

Vi har gået op og ned ad hinanden hele livet, konstaterer Birgit Mathiesen.

- Det er fordi, vi kan egentlig godt nok lide hinanden. Det går fint, siger Johannes Mathiesen.

Birgit og Johannes Mathiesen kan kigge tilbage på 65 gode år.

- Vi har aldrig opleves noget ubehageligt, siger Johannes Mathiesen.

- Vi har kun haft det godt. Det har været gode tider, hvor det har gået opad, siger Birgit Mathiesen.

- Vi har ikke noget at klage over, tilføjer Johannes Mathiesen.

De har været glade for at bo i Ringsted, og de følger med i, hvad der foregår omkring dem, blandt andet gennem den daglige avis og tv.

Desværre er det under de nuværende omstændigheder ikke muligt at holde fest på bryllupsdagen. Parret ville ellers gerne have samlet hele familien, men det må udskydes.