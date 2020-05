Se billedserie Biografejer Michael Obel, her med sin kone Tatjana fra indvielsen sidste år, tør godt love, at Moviehouse Ringsted overlever coronakrisen. Det bliver dog utvivlsomt med et tab, der selvfølgelig bliver mindsket i omfanget af regeringens hjælpepakker. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Biografens chefer savner klare åbningssvar

Moviehouse i Ringsted står endnu også efter virussen. Men byens nye biograf står i stampe, fordi myndighederne ikke melder ud. Direktøren grubler over de lokale forhold, og ejeren holder øje med verdensbilledet.

Ringsted - 06. maj 2020
Af Anne Wandahl

Han er direktør, men for tiden går Morten Stefansen gartnerne i bedene - på en måde. Han er nemlig coronaramt i sit job som direktør for Moviehouse i Ringsted og Slagelse.

- Jeg er sendt hjem. Moviehouse er jo lukket indtil videre, så jeg går hjemme og planter i min have. Noget skal man jo lave, mens vi venter på, at vi må åbne igen, siger Morten Stefansen tørt og med en hørbar irritation i stemmen.

Det er uvisheden, der mest tænder irritationen, for imens han planter, flyder hovedet over med spørgsmål i myldretal for, hvornår og hvordan Moviehouse igen må lukke filmhungrende gæster ind.

Men svarene har han ikke. Ligesom så mange andre brancher, savner biografbranchen klare udmeldinger fra myndighederne og har gjort det længe.

- Vi kunne godt tænke os at få lidt at vide om, hvad man går og pusler med af forskellige scenarier. Da frisører, skoler, institutioner, fysioterapeuter og andre fik lov at genåbne, fik de tre dages varsel midt i påsken. Vi vil gerne åbne Moviehouse så snart som muligt, men vi håber, vi får besked i ordentlig tid. Vi vil sætte alle sejl til for at gøre det sikkert for folk at gå biografen. Vi kan rigtig meget. Hvis vi for pokker bare kunne få at vide, hvad vi må og ikke må, kan vi eksekvere på det. Men vi kan ikke klare det på en time, siger Morten Stefansen.

Hvad gælder Et nærliggende spørgsmål er så, hvorfor direktør Morten Stefansen og biografejer Michael Obel så ikke bare begynder på nogle forberedelser til en genåbning. Afstandskrav , håndsprit og så videre kommer jo sandsynligvis til at gælde. Men så simpelt er det ikke.

- Hvad er reglerne for biografsæder? Gælder halvanden meters afstand både til siden og bagud? Hvad er myndighedernes holdning til bland-selv-slik? Gælder forsamlingsforbuddet på max 50 mennesker pr. biografsal, eller gælder det hele bygningen?, spørger Morten Stefansen retorisk over sine haveplanter.

Så snart branchen får klare udmeldinger, er der masser af løsningsmodeller for at holde reglerne. For eksempel kan Moviehouse programsætte filmene forskudt og kun i nogle af salene ad gangen, så ophold i foyeren af ventende gæster til salene undgås.

Der kan indføres regler om, at billetter kun kan købes online og ikke i foyeren. Sæder i bookingsystemet kan blokeres, så man kommer til at sidde med tomme sæder mellem hinanden. Der kan laves indgang et sted og udgang et andet. Mulighederne er mange. Der mangler bare svar.