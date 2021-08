Direktør Morten Stefansen glæder sig til atter at opleve fyldte sale i MovieHouse. Foto: Thomas Olsen

Biografdirektør jubler: Udsigt til fyldte sale

Ringsted - 13. august 2021 kl. 15:33 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Biografdirektør Morten Stefansen har svært ved at skjule sin begejstring, når snakken falder på coronarestriktioner. Lørdag er det slut med de krav, der har gjort livet surt for både direktøren og de mange gæster, der hver dag sætter sig i de bløde stole i MovieHouse i Ringsted.

- Vi er rigtig rigtig glade i øjeblikket, omend det er med noget kort varsel, at vi har fået meldingen. Nu kan vi se lyset for enden af tunellen, siger Morten Stefansen.

I halvandet år har biografer landet over været underlagt skrappe restriktioner, som har begrænset antallet af gæster markant på grund af corona.

Spændt hårdt for

Kompensationspakker fra staten har sørget for, at økonomien har været i orden hos den lokale biograf, men for en biografdirektør har de tomme sæder da også haft konsekvenser.

- Vi har været spændt hårdt for og udvist stor tålmodighed, og igen er vi nogle af de sidste, der bliver lukket op for, selv om der ikke har været registreret et eneste coronatilfælde i biografer i Europa, siger Morten Stefansen.

Han virker mere lettet end overrasket over, at han atter snart kan melde rigtigt udsolgt i biografen. Og det sker formentlig inden for få dage, når Anders Matthesen-succesen Ternet Ninja har premiere på efterfølgeren i næste uge.

- Jeg er ikke overrasket over, at det bliver nu. Vi var blevet sat i udsigt, at det ville være 1. september, men det er fint, at der er lørdag. Der er noget praktik i det, men vi er klar på at løse det. Det er på høje tid, siger Morten Stefansen.

Færre film

MovieHouse i Ringsted råder over fire sale med en samlet kapacitet på 344 stole. Restriktionerne har bestået af både arealkrav og krav om et sædes mellemrum mellem hver bestilling, og derudover har der været et maksimum på 70 personer i foyeren.

Begrænsningerne har også haft betydning for diversiteten af film, ligesom en del titler ikke har kørt i særlig lang tid, oplyser biografdirektøren. Derudover har man helt fravalgt enkelte titler.

Alt bliver lettere

Men det er altså slut nu til glæde for Morten Stefansen og hans op mod 20 ansatte.

- Folk vil også opleve, at det bliver nemmere at få fat i billetter specielt til premiereugerne, og der vil komme flere forskellige film og nemmere gennemgang i biografområdet, siger han og understreger:

- Jeg glæder mig allermest til at fylde biografsalene, som ikke har været fyldt i over halvandet år.