Det er bare sølle tre måneders tid siden, at børn og voksne stod i kø i foyeren og snakkede med personalet i den helt nye Moviehouse i Ringsted. Det kommer folk til igen om en uges tid, for man kan ikke bare lige åbne en hel biograf på en dag. Foto: Thomas Olsen

Biograf gør klar til film, slik og særlige sedler på sæderne

Ringsted - 22. maj 2020

Moviehouse i Ringsted må som alle andre biografer gerne åbne nu igen nu, men der en uges tid, før man igen kan komme i biffen, oplyser Morten Stefansen, biografdirektør i Moviehouse Ringsted og Panorama Slagelse.

Faktisk er det ikke så meget alle tiltagene for at undgå smittespredning, der fylder.

Ved at bruge sund fornuft og skele til retningslinjerne for restauranters genåbning er der styr på den del af det i Moviehouse.

- Nu har vi lige fået biografernes retningslinjer, så vi kan se, at vi mangler lidt i afstandsklistermærker, men ellers er vi 95 procent med. Der er også opsat plexiglas for personalet. De møder ind første gang på onsdag og glæder sig vildt meget til at komme på arbejde igen, fortæller Morten Stefansen.

Sæder med sedler

Onsdag den 27. maj skal personalet blandt meget andet sættes ind i de nye krav til endnu mere rengøring også inde i de 4 sale.

- På alle sæder kommer der til at ligge sedler, hvor der står »Denne plads er rengjort og klar.« Når vores gæster har brugt et sæde, er det meningen, man tager sedlen med sig, for så kan personalet se, at sædet er brugt, så de skal desinficere sædet, ryglænet, fodhvileren, kopholderen, bordet og lampen, forklarer direktøren.

Når der går en uges tid, før biografen åbner, skyldes det mere, at der skal være noget at åbne med og en måde at sluse folk ind på.

- Fordi man sidder samme i samme retning, må der være 500 ad gangen i salen, men det har vi jo slet ikke plads til. Vores udfordring lige nu er, at der i vores foyer derimod kun må være max 50, fordi man bevæger sig i flere retninger. Hvis vi må have 100 i den store sal, men kun 50 i foyeren, skal vi have løst, hvordan vi sluser vores gæster ind, siger Morten Stefansen.

Så når biografen først kan åbne forhåbentlig i næste uge, skyldes det mest, at der er usikkerhed om, hvor hurtigt distributørerne kan levere film, og hvor hurtigt leverandører kan komme med nye forsyninger af slik, popcorn, sodavand og så videre.

Den del af det tager tid.

- Vi glæder os sindssygt meget til at åbne igen. Det bliver en festdag. Forhåbentlig bliver det i næste uge, håber direktøren.