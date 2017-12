efterårs stemning ved haraldsted sø

Send til din ven. X Artiklen: Biodiversitetens bannerfører kan samles i et lokalt naturråd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biodiversitetens bannerfører kan samles i et lokalt naturråd

Ringsted - 25. december 2017 kl. 10:25 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste chance nærmer sig for at indstille medlemmer fra Ringsted Kommune, som kan sidde med i et nyt lokalt naturråd.

Rådet får til opgave at udpege naturarealer, som kan skabe mere sammenhængende natur og på sigt indgå i Grønt Danmarkskort.

Hele humlen i projektet er at yde et nationalt bidrag til at understøtte FNs og EUs mål for biodiversitet 2020.

Biodiversitet, eller artsforskellighed, handler om variation i naturen og omfatter dyrearter, planter og økosystemer.

Før håndsrækningen til naturens millioner og milliarder af variationer kan ske, skal der findes nogle lokale naturelskere, som kan give et nap med.

Landet over vil der i nærmeste fremtid blive oprettet 20 lokale naturråd. Alle rådene har til opgave at indsamle informationer, som skal bruges til at udarbejde et Grønt Danmarkskort. Det kort skal fungere som et værktøj, når kommende naturindsatser skal opstartes af kommuner, staten, foreninger eller fonde.

- De udpegede naturområder skal tænkes sammen med vores kommunalplan, så naturen tilgodeses hvis vi eksempelvis skal anlægge en ny vej, siger Berit Horskjær Bojsen, der er leder af natur og land i Ringsted Kommune.

En ting er planlægning af ny infrastruktur, noget andet er udvikling af naturen til rekreative oplevelser.

- Fra kommunens side kan vi fremme plejen og beskyttelsen af nogle arealer, så de kan udvikle sig til natur. Det kan vi blandt andet gøre ved hjælp af indhegning eller rydning af buskads, så områderne får vilkårene til at udvikle sig, siger Berit Horskjær Bojsen.

Indstilling af medlemmer kan komme fra erhvervsorganisationer og foreninger med særlig interesse for natur og miljø. Men det er snart sidste udkald. Fristen udløber 1. januar 2018.

Har man den oplagte kandidat til et af de 20 sæder i lokalrådet skal indstillingen med navn, organisation og kontaktoplysninger sendes til aplan@faxekommune.dk.

Kommunerne Ringsted, Faxe, Næstved, Stevns og Vordingborg er alle med i samme lokalråd. Sekretatriatet kommer til at ligge i Faxe.

hhl