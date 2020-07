Artiklen: Billist fik brud i nakken efter et øjebliks uopmærksomhed

Et øjebliks uopmærksomhed hos en 50-årig mandlig bilist fra Sorø resulterede torsdag eftermiddag i en voldsom soloulykke på Vestmotorvejen.

Manden kom kørende i sin personbil i vestgående retning kort før klokken 14 og kom af ukendte årsager til at køre lidt ud i midterrabatten ud for tilkørsel 35 ved Ringsted.

Den midaldrende mand forsøgte at rette bilen op, men det mislykkedes og i stedet rullede bilen rundt og endte i nogle buske i modsatte side.

Føreren sad fastklemt i den forulykkede personbil og måtte have hjælp af det tilkaldte redningsmandskab for at komme ud.