Billigsport24.dk og New Image er på plads

Da Jan Jensen og Søren Bang fra New Image og Billigsport24.dk så Dagrofas gamle kølelager på Tinvej i Benløse ved Ringsted som et muligt lejemål, sagde de først nej. Nu er de imidlertid flyttet ind, efter lokalerne har gennemgået en forvandling.

Lokalerne er renoveret og indrettet, som de to firmaer gerne vil have det. Det hele fremstår lyst og indbydende, både showroom, administration og lager.

New Image blev etableret i slutningen af 1980'ne i et baglokale i SportMaster på Lilletorv - på ni kvadratmeter. I 2005 etablerede Jan Jensen webshoppen Billig- sport24.dk, som forhandler sportsudstyr til private.

For 10 år siden kom Søren Bang til, og han ejer i dag 20 procent af Billigsport24.dk og er direktør for dette firma.

Folk er også begyndt at tænke på julegaver nu, det kan New Image godt mærke.

For Billigsport24.dk har det været en intens periode siden foråret. Firmaet ligger stadig ganske flot i forhold til, hvordan det plejer at ligge med omsætningen.

God beliggenhed

New Image og Billigsport.24.dk er glade for den nye beliggenhed i Benløse, og slår på, at det ikke er mere end to et halvt minut væk fra motorvejen. Kunder kan hente varer fra klokken 8-15.