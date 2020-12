Billetter til julegudstjenester er annulleret

Menighedsrådet i Ringsted Sogn besluttede mandag aften på et ekstraordinært møde at begrænse antallet af gudstjenester juleaften til en gudstjeneste i Sct. Bendts Kirke og en gudstjeneste i Klostermarkskirken.

- Vi står i en helt anden situation nu i forhold til coronasmittetrykket, end da vi besluttede at holde tre julegudstjenester i Sct. Bendts Kirke og fire i Klostermarkskirken. Derfor var det et enigt menighedsråd, som efter en lang og seriøs drøftelse besluttede at reducere antallet af gudstjenester til et niveau, som vi finder ansvarligt, siger menighedsrådsformand Else Erikstrup.