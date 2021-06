Se billedserie Stemningen var på kogepunktet i Ringsted, da Danmark lørdag besejrede Wales med 4-0. Foto: Heidi Taymyr

Billetter revet væk til EM-kvartfinale

Ringsted - 28. juni 2021 kl. 09:56 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

En lumsk feber har ramt Danmark. En fodboldfeber vel og mærke, og interessen for at tage del i festlighederne er enorm.

Det mærker de også i Ringsted, hvor der i løbet af ingen tid blev udsolgt af de 920 pladser, som pladsen ved Valdemar scenen kan huse grundet corona-restriktionerne.

Arrangørerne af eventet, Ringsted Kongrescenter og Oplev Ringsted, er da også overvældet over den store efterspørgsel, og her kan man godt mærke, at folk er ellevilde for at blive en del af fællesskabet og festen til kampene.

- Der var udsolgt i lørdags med 920 mennesker, og det var fedt og spændende at se så mange mennesker. Der er også allerede udsolgt til på lørdag mod Tjekkiet, og i løbet af i går formiddags (søndag, red) var billetterne væk, så det gik stærkt, siger Christian Molsing Sørensen, der er event- og marketingsansvarlig hos Ringsted Kongrescenter.

Umuligt at udvide kapacitet

Til trods for, at efterspørgslen og interessen for storskærmsarrangementet er enorm, vil det ikke være muligt for arrangørerne at udvide kapaciteten til den store fodboldfest.

Årsagen skyldes ikke overraskende, at der fortsat er pålagt corona-restriktioner, som gør, at det ikke er muligt at lukke flere end 920 mennesker ind, da arealet foran Valdemar scenen ikke er stort nok i forhold til det antal kvadratmeter, som der efter retningslinjerne skal være mellem hver gæst.

- Der er desværre ikke nok plads til en udvidelse i forhold til de restriktioner, som der er lige nu. Derfor vil det stadig være de 920, som vi har plads til lige nu, fortæller Christian Molsing Sørensen.

Alligevel regner han med, at der er lagt i kakkelovnen til en gigantisk fodboldfest lørdag aften.

- Det bliver helt sikkert en lige så stor EM-stemning og fest som sidste gang, hvor folk var klædt i rød-hvide farver, og der var en rigtig god stemning. Så det ser vi utroligt meget frem til, og det bliver med garanti sjovt, lyder det fra den eventansvarlige.

Indtil videre er alle Danmarks kampe ved EM blevet vist på storskærmen foran Valdemar scenen, og dette bliver altså gentaget i den kommende weekend.

Der fløjtes op til kamp klokken 18.00 lørdag aften i Baku.