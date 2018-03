Billedserie: Ringsted Messen i fuld gang

Se billedserie Alle kræfter var taget i brug for at få opmærksomhed på Ringsted Messens første dag. Foto: Hans Jørgen Johansen

Ringsted - 17. marts 2018 kl. 14:16 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Per Nørhaves (DF) stemme steg bogstaveligt talt ned fra himlen, da viceborgmesteren talte ved Ringsted Messens åbning lørdag formiddag. Talen blev givet via Ringsted Sportscenters højttalersystem, der hænger i loftet over gulvene, hvilket fik de fremmødte gæster til bukke nakken og i et kort øjeblik rette opmærksomheden mod Per Nørhave og hans stemme.

- Jeg håber, I alle får en rigtig god messe, sluttede Per Nørhave talen af med.

Inden da fik han lige lavet lidt reklame for den kommunale stand på Ringsted Messen, men også det kommunale erhvervsslogan, fik omtale i talen. De 115 udsolgte stande var ifølge viceborgmesteren et udtryk for, at Ringsted i virkeligheden er midt i mulighederne.

- Det bekræfter over for mig, at vi har noget at byde på for både erhverv og tilflytterne, sagde Per Nørhave.

Ringsted Messen åbnede lørdag formiddag klokken ti, og lukker igen klokken fem om eftermiddagen. Søndag er der igen åben fra 10.00 - 17.00, og det foregår i Ringsted Sportscenter på Tværalle i Ringsted.

Entreen er 50 kroner.