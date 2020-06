Billedserie: Hop med på studentervognen

Se billedserie 3.U fra MSG Ringsted kører i dag torsdag rundt til forældre i hele Ringsted, men studenterne skal også så langt som til Haslev og Slagelse. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Hvis du hører skrig, dytten, musik og fløjtepift i gaderne og på landevejene i dag, så ved du nok godt, hvor det kommer fra. DAGBLADET tog en tur med i studentervognen.

Ringsted - 25. juni 2020 kl. 13:45 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Boing-boing! Det er titlen på Nik & Jays store pophit, men også en boblende følelse af ubalance, der opstår, når man blander shots med studentervogn.

Ikke desto mindre er det som om, at den kampklare militærbil forklædt som studentervogn vugger med på musikken, idet den duvende sætter afsted fra MSG Ringsted med 17 festlige studenter fra 3.U torsdag formiddag.

- Woooow! hold godt fast, råbes der overrasket, inden shotglas og øldåser ryger i luften i et fælles skål, musikken skrues op på max og sniksnak om eksaminer, forskellige studenterhuepriser og andre kedsommeligheder, der hører fortiden til helt forstummer.

- Vi har glædet os helt sindssygt meget, råber Jonatan Knaack Wessel imellem fløjtepiftene, der giver genlyd i forbipasserendes bilers horn hele vejen ned ad Ahorn Alle.

- Vent på Sahar! Lyder det pludseligt fra bagbord. Vognen standser og venter på Sahar Afifi, der traditionen tro har løbet de første meter efter vognen, som bod for det 12-tal, hun har skrevet i huen som sin sidste karakter.



Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen



Forpustet stiger hun op, så festen kan fortsætte sammen med vognen. En modkørende vogn med parallelklassen ruller forbi. På siden står der sorthumoristisk:

- Vi består af kromosomer og hormoner, men med karaktersnittet havde vi ønsket at vores forældre havde brugt kondomer.

Forsvarligt? 13. maj åbnede Regeringen op for studenterkørsel. Studenterne og oppositionspartierne var begejstrede, mens kritikerne hævdede, at det var stærkt uansvarligt. For hvordan holder man lige afstand på 4x2 meter, som for eksempel er størrelsen på det lad, nærværende studenter fester på i denne uge?

Som én af dagens vognmand siger om sit levebrød:

- Det er selvfølgelig dejligt for dem, men jeg synes faktisk ikke, at det er forsvarligt i forhold til corona. Man kunne sagtens have fundet alternative måder at fejre dem på, siger han, inden kollegaen tager over fra sidelinjen:

- Nu er vejret så fint, og vi er alle sammen ude. Så jeg synes faktisk, det er helt okay.

Og det er rigtigt nok: Vejret kunne ikke være meget bedre. Hverken for årets studenter eller for corona'en, der har dårligere spredningsvilkår udenfor, hvor der er plads og luft.

Som for eksempel hos de første forældre, der byder velkommen til studenterne fra Søndre Parkvejs fælles parkanlæg.

- Skal du også sprittes af? Spørger søster, imens hun skiftevis pifter studenterne sterile med en spritdispenser. - Kan den drikkes, er der en, der spørger for sjov, imens han smører hænderne og går hen til det pyntede langbord.

Her er flag, bakker med kager, morgenbrød, pandekager og juice.

- Så nu fik vi den morgenmad, vi egentlig skulle have haft sammen, siger én student fra enden af langbordet, imens der nikkes, tygges, skåles. - Det er godt, så har man lidt at stå imod med.

Et par piger rækker ud efter det lille shotglas, der beredt hænger om halsen, som var det et smykke, og sætter en skål i gang, inden klokken runder 10.15 og det lille kvarter, de skal være hos hver forælder, er gået.

- Tillykke med det og rigtigt god tur, vinker forældrene.

Hvis én i selskabet... Man ved ikke helt, om man skal holde fast på øldåse eller vognstang, eller om den pludselige kropskontakt er uundgåelig på det tætte lad, men det er i hvert fald som at være ude at sejle på åbent hav. Og hvis en i selskabet begyndte at nyse, ville alle følge efter. Det er helt sikkert.

Ølbongen bliver rullet ud fra bænken i midten af vognen, så den er klar til næste stop i et parcelhuskvarter lidt længere nede imod Ringsted bykerne. Kvarteret ligger stille hen, men bassen fra studentervognen sætter streg under, at studenternes sidste tid sammen i hvert fald ikke skal forties i slumrende formiddagsstemning.

Her står familien klar til at tage imod, mens studenterne hopper ud og danner æresport for hinanden. Ølbongen tilfalder den sidste, der løber igennem porten og foran forældrene bunder. Ansigtsudtrykket krymper sig.

- Ad! Jeg troede det var øl!

- Hvad var det?

- Cider!

Vennerne, kammeraterne er kun gymnasieelever lidt endnu. Allerede i morgen vågner de som voksne mennesker, der er trådt ind i sommeren og fremtiden med de hvide huer som fyrtårnes lys, som viser vej. Men først skal der festes igennem. Og i denne sammenhæng er corona altså bare et ølmærke fra Mexico.