Billeder og video: Stor butik og lager brænder

Politiet opfordrer folk i området øst for branden til at gå inden for og lukke vinduerne og slå eventuel ventilation.

Ilden har fået godt fat i bygningen og der er fare for, at den kan sprede sig til de nærliggende bygninger.

Brændte også i 2009

Jysk brændte senest tilbage i marts 2009, hvor 20 brandmænd var 12 timer om at slukke flammerne og gløderne, der raserede Jysk og thansen på Industrivej i Ringsted.

Politi og brandvæsen fandt to dunke med brandbar væske på stedet og konstaterede den gang, at branden var påsat. Et par år senere blev en ung mand dømt for ildspåsættelsen.