Billeder og video: Smukke unge mennesker til alternativ konfirmation

- At konfirmere betyder at bekræfte på latin, og I bekræfter i dag, at I er på vej ud af og væk fra barndommens gade. Dermed tager I et skridt mod at blive voksen. Denne konfirmation er et overgangsritual fra barn til ung, sagde forperson for Humanistisk Samfund Lone Ree Milkær i sin velkomsttale til de 32 konfirmander og de flere hundrede deltagere til konfirmationsceremonien i Ringsted Kongrescenter lørdag formiddag.