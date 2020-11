Billeder og video: Perfekt vejr til åbningen af lysfestival

I skumringen havde de første gæster i parken god plads til at gå rundt på den 1,3 kilometer lange sti, hvor der undervejs ventede forskellige områder med forskellige oplevelser for sanserne.

Temperaturen nærmede sig langsomt frysepunktet og det fik rimtågen til at stige til vejrs og skabe de magiske øjeblikke, som arrangørerne har ønsket at give de besøgende i den kommende måned frem til og med lillejuleaften.

I parken sørgede vagter for at folk ikke stimlede sammen i store klumper for at imødekomme restriktionerne i forhold til coronavirus.