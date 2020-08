Billeder og video: Nye værksteder er åbnet på ZBC

Uddannelsesinstitutionen ZBC i Ringsted åbnede onsdag to nye værksteder til stor glæde for elever og lærere.

Først blev et nyt bageri-værksted åbnet og en time senere blev et nyt værksted til tømrer-elever officielt indviet.

Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten stod for at klippe den røde snor over ved de to begivenheder.