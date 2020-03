Regnbuen er normalt et beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, men det er lukket under coronakrisen og nu omdannet til midlertidigt plejecenter.

Artiklen: Billeder og video: Kom med inden for i det nye plejecenter for coronasmittede

- Vi er i daglig kontakt med sygehusene, og nu er vi klar til et scenarie, som vi ikke håber kommer til at ske, siger centerchef i Ringsted Kommune Alice Morsbøl til DAGBLADET, mens hun viser rundt på stuerne.

- Det har været vigtigt for os at få adskilt pladserne, så vi kan undgå at få plejekrævende coronasmittede borgere ind på vores plejecentre, påpeger Alice Morsbøl.

Regnbuen er normalt et beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, men det er lukket under coronakrisen og nu omdannet til midlertidigt plejecenter. Foto: Jens Wollesen

- Det er en mentalt krævende opgave at passe coronasmittede patienter, for medarbejderne skal hele tiden sørge for, at deres beskyttelsesudstyr er intakt, så de ikke selv bliver smittet. Derfor er der brug for mere aflastning fra kolleger, end vi er vant til, tilføjer hun.