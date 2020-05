Billeder og video: Brandalarm i boligblok skyldtes viskestykke

Brandbiler med 8 mand fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning samt politiet arbejdede sent lørdag aften i Benløseparken ved Ringsted.

Etageejendommen har omkring 600 lejligheder i 10 blokke. Fra en af lejlighederne i blok 3 kom der alarm om brand i lejlighed klokken 22.09.

- Der er tale om, at nogen var kommet til at lægge et viskestykke på en varm kogeplade. Det gav en del røgudvikling. Alle beboere i opgangen blev evakueret, oplyser vagtchefen i Midt- og Vestsjællands Politi.