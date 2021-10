Billeder: Vild skattejagt var et længe ventet tilløbsstykke

Se billedserie Ronja og hendes far Rune var sammen med resten af familien taget med på den vilde skattejagt, som Ringsteds kulturinstitutioner afholdt tirsdag. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Ringsted - 19. oktober 2021 kl. 14:01 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

I Musik- og Kulturskolens billedkunstlokale sidder 120 mennesker samlet over store, sorte svampe.

Det er dog ikke ligefrem dem, man finder i skoven, men lavet til formålet med sort ostevoks og - hold nu fast - af Dagbladet Ringsted. Og som nærværende journalist udbryder med et smil:

- Det er godt at se, at vores avis kan bruges til noget!

Ronja holder stolt en sort svamp frem for sig, imens hun smiler til sine forældrene og søskende, der er taget med på den traditionsfaste vilde skattejagt, som tirsdag blev skudt i gang i sportscenteret og efterfølgende fortsatte på Ringsted Musik- og Kulturskole og biblioteket.

- Se! Er den ikke stor?

Totalt udsolgt I hjørnet af lokalet står Torsten Baggesen, der er souschef på Ringsted Musik- og Kulturskole. Han er en glad mand, for skattejagten er med 120 solgte billetter helt udsolgt.

- Det er dejligt at se så stort et fremmøde efter halvandet år med corona. Vi gennemførte skattejagten sidste år, men der måtte vi begrænse antallet betydeligt og sidde i små bobler, siger Torsten Baggesen, der mener, at folk trænger til at komme ud og lave noget sammen igen.

- Jeg tror dog den primære grund til, at vi har udsolgt er, at forældrene eller bedsteforældrene rent faktisk har tid i efterårsferien. For ellers oplever vi, at weekenderne lige for tiden er booket godt op med familiearrangementer, og derfor ikke er så gode til koncerter, teaterforestillinger eller andre kulturevents, siger souschefen.

- Vi ville lave noget sjovt Alma, Ida og Ditte er også med til dagens skattejagt, der også runder Ringsted Bibliotek, Ringsted Museum og arkiv og slutter med familiekoncert med Sille og Palle senere på dagen.

- Vi ville gerne lave noget sjovt her i børnenes ferie. Der var mange forskellige tilbud, men mine børn elsker at være kreative, så derfor var skattejagten på byens kultursteder helt oplagt, siger Ditte, mor til Alma og Ida, der er i fuld gang med at lave store svampe af ostevoks.

- Kan man så spise dem, spørger journalisten til pigernes store morskab.

- Nej, men man kan måske bruge dem til Halloween, for sorte svampe ser lidt uhyggelige ud, siger én af pigerne.

Super aktive børn Ronja og resten af familien bestående af mor Helena, far Rune og brødrene Thor og Noa er hovedsageligt taget afsted for at hygge sig sammen.

- Vi har super aktive og kreative børn, og det var rigtigt fint at komme hele vejen rundt på kulturstederne på en dag, siger Malene, inden Ronja slutter:

- Indtil videre synes jeg i hvert fald, det har været rigtigt sjovt.