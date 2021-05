Se billedserie Politihjemmeværnet i Ringsted skifter chef. Overdragelsen blev markeret lørdag formiddag med fane-ed, brunch og taler. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Vagtskifte hos de frivillige soldater Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Vagtskifte hos de frivillige soldater

Ringsted - 15. maj 2021 kl. 15:51 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Han har stået i spidsen for Politihjemmeværnet i Ringsted i ti år, men i dag lørdag er det slut. Her forlader Niels Erik nemlig posten som leder for at træde tilbage og i stedet lade det være op til Ronnie Ondsager at føre enheden i Ringsted videre - og forhåbentlig trække flere medlemmer i trøjen.

- Det har været super spændende år med mange forskellige opgaver. Jeg forlader ikke hjemmeværnet helt, men træder lidt tilbage, for efter mere end 40 år i hjemmeværnet generelt, kan jeg ikke forlade det helt, siger den aftrædende chef, efter enhedens 21 medlemmer har sat sig om brunchbordet i ly for det efterårsgrå majvejr udenfor.

Ny chef glæder sig Overfor ham sidder Ronnie Ondsager, der med mange års erfaring kommer med en god portion viden, om hvordan man fastholder medlemmer.

- Jeg glæder mig meget til at overtage efter Niels Erik. Selv om hjemmeværnet generelt set oplever medlemsfald på landsplan, er det en spændende opgave, siger Ronnie Ondsager, der mener, at tiderne og i særlig grad coronapandemien, har gjort det svært for hjemmeværnet.

- Lige nu er vi 21, men ideelt set skal vi faktisk være 150 her i Ringsted.

Aldrig mere 9. april Hjemmeværnet blev dannet med udgangspunkt i Besættelsens modstands- bevægelse ud fra devisen »Aldrig mere en 9. april«. Og den 1. april 1949 blev hjemmeværnet en statslig institution.

Da den kolde krig sluttede sidst i 1980'erne, kunne hele 74.000 danskere fremvise et medlemskab af hjemmeværnet. Et svimlende antal, der i 1983 var vokset til knap 78.000, men som siden er faldet støt. I dag er lidt over 15.000 danskere aktive i hjemmeværnet.

Truslen har ændret sig Ronnie Ondsager var én af dem, der trak i trøjen i 1980'erne, som konsekvens af den usynlige krig mellem Sovjetunionen og USA. I dag er krigen lige så usynlig, men den foregår ikke mellem hemmelige agenter og dødspatruljer, men online.

- Truslen har jo ændret sig fra østpå til at være digital. Og det kan være, at det nye fjendebillede gør, at os seniorer skal give mere plads til de unge, der er digitalt indfødte og simpelthen har bedre styr på teknologi, end vi har, siger Ronnie Ondsager, der har masser af idéer til en fornyelse af hjemmeværnet.

- Vi skal forsøge at gøre det mere spændende for de unge at vælge os til. Det kan være, at vi skal til at gentænke hjemmeværnets opgaver og måske tage over, hvor det næsten nedlagte millltærpoliti slap eller involvere cyberkriminalitet som en opgave, siger den nye chef.

Lige nu - denne lørdag formiddag - er det dog festen, ikke medlemsfrafaldet, der er i hovedfokus. Og lige pludselig lyder en ordentligt skål fra en kammerat, der har organet i orden.

- Skååål!