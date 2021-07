Billeder: Stort fremmøde til tosseløb i skoven

- Jeg havde egentlig sat en grænse på 50, men da interessen var så stor, måtte jeg øge den til 65, og i dag er vi 67 løbere samlet for at have det sjovt, siger Anette Fog, der med dagens løbetur også kan fejre noget ganske særligt:

Handler om andet end konkurrencen

Til »Tosseløbs Cannonball« kan man løbe maratonløbets 42 kilometer eller det halve på selvtagen tid. Turen går igennem skoven, ud over eng og mark samt ”Åses bryster”, som den lange ås ved Kværkeby for sjov bliver kaldt.

Det er ikke så meget konkurrencen, det handler om, hvis man spørger Anette Fog.

- Da jeg løb et maraton første gang, svor jeg, at jeg aldrig ville gøre det igen, for jeg havde simpelthen så ondt bagefter. Da jeg senere lærte løbemiljøet bedre at kende, gjorde det udslaget, for det sociale og venskaberne betyder næsten lige så meget som løbet, siger Anette Fog og slår fast:

- Det sociale har i den grad holdt mig til, og gjort, at jeg for eksempel har løbet 56 løb hen over det sidste år.