Se billedserie Der var alt godt til ganen til lørdagens ølfestival, RØV - Ringsted Øl Valg. Foto: Heidi Taymyr Foto: Heidi Taymyr

Billeder: Sorte dulle var bedst til ølfestival

Ringsted - 23. august 2021 kl. 13:06 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

- Dulle, dulle, dulle, dulle! Ja, selv om det ikke er helt okay at råbe dulle hver dag, var det ikke desto mindre det, folk taktfast råbte, da Skjold Haxgart, havde udråbt vinderen af lørdagens Ringsted Ølvalg, der blev »Den Sorte Dulle«, en mørk stout med en alkoholprocent på 7,4.

Formanden for Danske Ølentusiaster i Ringsted og medarrangør af RØV beskriver "dullen" fra det lokale og kommende Birgers Bryghus, som en fortjent vinder trods flere favoritter.

- Det er en god øl, men de vandt også med en enkelt stemme foran to. Selvfølgelig er der også lidt lokal patriotisme i det, når nu øl og bryghus kommer fra Ringsted, men det var fortjent vundet, siger Skjold Haxgart om vinderøllen, hvis mange bagmænd, bryggerne Frank Larsen, Karsten Hvidesten Trampedach, Lars Birger Mikkelsen og Christian Asferg åbner en helt ny brewpub på Sct. Hansgade fredag den 3. september.

En sjov historie Mens det var det ligeledes lokale bryghus, Det Lille Bryggeri, der fik andenpladsen, vandt det Nørrebro-baserede mikrobryggeri People Like Us prisen for bedste stand.

- People Like Us vandt selvfølgelig, fordi de havde den flotteste stand, men også fordi, de gør en god gerning samtidig med, at de brygger god øl, siger Skjold Haxgart om vækstvirksomheden, der integrerer mennesker på kanten af samfundet og arbejdsmarkedet.

Og det synes Skjold Haxgart skal honoreres.

- People Like Us har en fed og virkelig sjov historie, som han siger.

For få fremmødte Der blev ikke bare skålet og smagt øl til lørdagens ølfestival, men også talt gæster ved indgangen.

Efter to års fravær på grund af pandemien havde Skjold Haxgart og hans medarrangør Hans-Jakob Christensen, ejer af nærliggende Café Skema, dog håbet på et lidt bedre fremmøde.

- Der kom kun 180 igennem, og vi havde da håbet på 300-350 gæster. Jeg tror stadig, at folk lever i en slags corona-boble og ikke rigtigt har vænnet sig til, at de godt kan gå ud, siger Skjold Haxgart, der er glad for, at der dukkede nogen op.

- Der kom selvfølgelig mange lokale, men vi mødte folk fra Roskilde, Odense og Næstved.

Vender tilbage Han forsikrer, at ølfestivalen også vender tilbage næste år, men måske bare i en anden form.

- Vi prøver igen næste år, selvom det var med skindet på næsen. Jeg er helt sikker på, at der kommer flere af de her ølfestivaler, og jeg tror at dem, der har gemt sig lidt, godt kunne finde på at dukke op til et forhåbentligt helt corona-frit næste år, siger Skjold Haxgart og slår fast:

- Der har ikke været noget længe af den slags arrangementer. Det var superfedt, og der var en fantastisk stemning fra start til slut.