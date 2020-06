Se billedserie Det var mestendels børnene, der fik sig en dypper i det kolde gys i Haraldsted sø onsdag eftermiddag. Forældrene stod klar med håndklæder på sidelinjen.

Billeder: Sommerliv ved søbredden

På hede sommerdage som onsdag eftermiddag er badesøen Haraldsted sø et yndet udflugtsmål.

Vand står i lårtykke stråler om de badende børn, der som elastikker springer frem og tilbage mellem strand og sø.

De friske har taget turen fra badebroen, der med et hurtigt hovedspring tager forskud på det kolde gys, mens andre står helt stille halvvejs ude med vand til knæerne og tæller ned til chokket.

- Vandet er iskoldt, siger Adam, der netop er løbet op fra søen til sine forældre, der står og ser på fra sidelinjen ved Haraldsted sø.

- Vi skal ikke nyde noget, men børnene elsker det jo, siger Jacob Jensen, der sammen med hustruen Charlotte Paltoft har hentet børnene lidt tidligere end normalt og taget ud for at blive afkølet lidt i temperaturer, der denne onsdag eftermiddag strækker sig helt op til 25 grader.

Det er jo fedt, at der overhovedet er mulighed for at bade her på Midtsjælland, for det er lidt tættere på vores bopæl i Benløse end Køge strand, siger Jacob Jensen, inden hustruen indskyder:

Haraldsted Sø Søen kaldes også for Langesø på grund af dens aflange form. Den er ca. seks km lang og på det bredeste sted 600 meter bred. Søbassinet er fem-seks meter dybt, men der er også to dybe dødishuller på op til 11 meter.

Søen er skabt ved, at en flod af smeltevand under en gletsjer har eroderet jorden.

Haraldsted Sø er en del af tunneldalen, der går fra Køge Bugt og øst over Sjælland. Gyrstinge Sø lidt længere mod vest er en del af samme dal.

Den lille sø, Tivolisøen, var oprindeligt en del af Haraldsted Sø, men den blev inddæmmet, da søen blev vandreserve for Københavns vandforsyning i 1970’erne.

Kilde: Ringsted Kommune Kilde: Ringsted Kommune - Og så er det meget børnevenligt.

Som et fluepapir At sommeren så småt er kommet til Ringsted og omegn mærkes ikke bare på temperaturen, men også på antallet af gæster.

Godt nok ligger mange spredt i solen, men det lille græsstykke er heller ikke større end 15 meter i bredden.

- Vi er vant til at komme her, for vi bor i Ringsted, men vi er faktisk overrasket over, at her er så mange i dag, siger Helle Pagter, der sammen med manden Jørgen har taget børnebørnene Viktor og Emma med på badetur.

- Vi har ikke selv været i vandet endnu, for det er koldt helt ind til benene. Vi venter lige til på den anden side af Sankt Hans.

Lige ved siden af ligger veninderne Dagmar og Victoria, hvis våde badedragter vidner om, at de netop er kommet op fra søen.

- Det er koldt lige i starten, men så vænner man sig til det, siger Dagmar Lykke Ho, inden veninden overtager:

- Det er et dejligt sted at mødes her, især fordi der er for langt til stranden, siger Victoria Bock og tilføjer:

- Og så hader jeg vandmænd!