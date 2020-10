Hiiiiiiiv ohøj. Det kræver kræfter at få drejet håndtaget helt i bund for at få al saften klemt ud af æblesmasket. Men ved fælles hjælp går det. På den måde er der indbygget pædagogik i æblemosteriet. Børnene oplever, at man kan mere sammen. Her er det fra venstre Anton Frandsen, Carl Mølgaard og Oscar Andersen, som hjælpes af med det tunge håndtag.

Billeder: Så går de rundt om en presser med most

De små poder i Bøgely Skovbørnehave ved Ringsted lægger dårligt mærke til, at deres hænder er helt røde og rynkede af at pjaske med æbler i store baljer vand.

Så der var virkeligt meget frugt at presse til most for børnene.

- Her bliver nok 60-70 liter most, når vi er færdige, vurderede pædagognedhjælper Kim Mikkelsen.

Han stod for arbejdet med at tømme og fylde pressen for pulden og hælde saft på flasker og i fryseposer, når børnene var færdige med at gå rundt og rundt og rundt med pressens håndtag for at vride alle dråber ud af æblerne.