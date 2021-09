Billeder: Romekspressen stopper i Ringsted

Konditorafdelingen på ZBC i Ringsted blev spurgt, om den kunne lave den røde snor, som transportminister Benny Engelbrecht (S) kommer og klipper over klokken 15 onsdag eftermiddag. Men det er ikke så let at lave et kagebånd, så i stedet for er der blevet fremstillet et 11,5 meter langt kagetog.