Billeder: Power har åbnet butik nummer 20

Administrerende direktør i Power Jesper Boysen talte ned fra tre, inden han mandag morgen klippede snoren over til elektronikkædens 20. butik i Danmark.

Butikken i indkøbscenteret RingStedet på Klosterparks Allé i Ringsted er kædens første franchisebutik i Danmark, og Jesper Boysen valgte derfor symbolsk at overrække en stor nøgle til de to ejere Steen Jensen og Jesper Petersen, som i forvejen driver fire Punkt1, en Expert- og en Lysmesterbutik på Midt- og Vestsjælland.

- Det er noget, som vi har set frem til i lang tid og nu glæder vi os bare til at byde kunderne velkommen, sagde en glad Steen Jensen til sn.dk.

Lige under 2000 kunder har indtil videre sikret sig billet til et besøg i butikken allerede på åbningsdagen.

På grund af coronarestriktionerne skal alle kunder bestille tid for at komme ind i den nye butik på åbningsdagen. Klokken 7 i morges stod de første kunder klar, og gennem dagen vil der løbende blive lukket nye kunder ind i butikken.

- Der er fortsat ledige tider i dag, men ellers er vi her også i morgen, påpeger Steen Jensen

Billetsystemet fungerede problemfrit ved åbningen og det færre antal kunder gav et fint flow gennem butikken og ud til særligt opsatte betalingsterminaler i et telt på parkeringspladsen.

Han glæder sig til at følge udviklingen for Powers første franchisebutik i Danmark. Konceptet har været en succes i Norge, og det forventer Jesper Boysen også, det bliver i Danmark.

- Her får vi det bedste af to verdener med et velfungerende Power-koncept kombineret med det lokale købmandskab, tilføjer Jesper Boysen.