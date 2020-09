Artiklen: Billeder: Overvældende interesse for modeshow

Billetterne blev revet væk, da modeforretningen MB Fashion i RingStedet satte en plakat op i butikken om et modeshow.

- Der har været en voldsom interesse for det. Det er jeg taknemmelig for, siger indehaver Marianne Bybjerg og fortsætter.

- Jeg tror at folk har være buret inde så længe, at de trænger til at komme ud.