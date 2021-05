Billeder: Nye spirer er kommet godt i gang på Valdemarskolen

Eleverne blev budt velkommen af skoleleder Nicholas Hansen og sfo-leder Michael Nielbo. Derudover var lærere og pædagoger i de fire nye 0. klasser mødt op for at tage godt imod de spændte elever og forældre.

- I skal glæde jer til at begynde i den uofficielt bedste folkeskole i Danmark, lød det veloplagt fra Nicholas Hansen.

Sfo-leder Michael Nielbo tilføjede, at han havde glædet sig så meget til at hilse på sine nye elever, at han havde sommerfugle i maven.