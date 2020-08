Billeder: Ny kunststofbane - med kork - indvies

Se billedserie Foto: Anders Ole Olsen

Ringsted - 08. august 2020 kl. 16:21 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag bagte solen direkte ned på den nye kunstgræsbane på Benløse Idrætsanlæg. Men det forhindrede ikke en gruppe byrådspolitikere i at trække i shorts og støvler med knopper.

De var nemlig inviteret til at indvie banen sammen med et hold af fodboldspillere fra Benløse Idrætsforening. Sidstnævnte var naturligvis politikernes modstandere, så også på banen blev der samarbejdet henover midten.

Trods en steghed sol og strenge corona-restriktioner lykkedes det at samle så mange, at de med et par hjælpere kunne stille et hold.

Her var blandt andre borgmester i Ringsted Kommune Henrik Hvidesten, Johnny Dalgaard fra Venstre, Torben Lollike fra Radikale, Andreas Karsen fra Konservative og Mette Ahm og Lisbeth Andersen fra Socialdemokratiet. Også Tina Mia Eriksen (K) og Line Lynnerup (V) var at finde omkring banerne, lige som Daniel Nørhave (DF) havde påtaget sig rollen som træner for holdet.

Hviler på kork Forud for kampstarten var banen blevet indviet med et snoreklip af Henrik Hvidesten, der fik god hjælp af lokale yngre fodboldspillere. Borgmesteren roste idrætsforeningen for dens evne og engagement i projektet, hvilket havde medvirket til, at byrådet fandt pengene til banen.

Samtidig bemærkede han, at banen, som er nummer to i kommunen, vil kunne bruges af mange andre end Benløseborgerne.

Banen er en mere miljørigtig bane end mange andre, da den hviler på kork frem for gummi. Netop miljødelen har gjort, at projektet trak lidt i langdrag.

Til gengæld har Benløse-borgerne fået en bane, der skåner naturen for noget af mikroplast, der de senere år har gjort kunststofbaner udskældte. Banen skal kun være nummer to af sin slags i landet.

Youtuber viser tricks Alt i alt er det en bane, som kommer til at påvirke klubmiljøet og lokalsamfundet, vurderer næstformand i Benløse Idrætsforening Jakob Lund Thomsen:

- Det giver mulighed for, at vi kan opretholde aktiviteter hele året. Det er vigtigt, så vi kan fastholde vores medlemmer. Det er også vigtigt for, at vi kan dygtiggøre vores fodboldspillere på alle hold.

- Vi har arbejdet for det her siden 2014, så at stå her i dag og kigge på banen, det er rigtigt stort for os. Det betyder noget for Benløse Idrætsforening, at vi kan holde gang i de gode aktiviteter, vi har.

Fejringen fortsætter søndag den 9. august.

Her kan børn komme og prøve at spille fodbold på kunststofbanen. You-tuberen Brian »Brizze« Mengel vil komme vise fodboldtricks på banen. Der vil være børnetrænere til stede, og der vil være hoppeborg, speedcage og fodbolddart på idrætsanlægget.