Billeder: Nu kan borgere også få vaccinen i Ringsted

Dermed er der mulighed for at blive vaccineret mod Covid-19 i alle Region Sjællands kommuner.

I første omgang er det borgere over 85 år og borgere over 65 år, som modtager hjemmehjælp, der er indkaldt til vaccination via et tæt samarbejde med Ringsted Kommune.