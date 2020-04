Glæden over musikken var stor både blandt borgere og personale. Foto: Kim Rasmussen

Billeder: Musikalsk lys til beboere og personale på plejecentre

Richard Ragnvald og Fede Finn & Funny Boyz besøger fra 6.-16 april 100 danske plejehjem. Richard Ragnvald sørger for musikken på centrende i Jylland, mens Fede Finn & Funny Boyz spiller på Sjælland.

- Det blev en skøn eftermiddag, og både borgere og personale hyggede sig med musikken. Der var spærret af med seks meter hen til blokvognen, hvor musikerne spillede. Vi serverede champagne, og der blev sunget med og danset til stor glæde for alle, beretter centerleder Marianne Micheelsen.

Herefter gik turen videre til Knud Lavard Centret i Ringsted. Også her blev det til en lille halv times musik fra blokvognen i behørig afstand af borgere og personale.

Konceptet er baseret på at underholde og give et lille lyspunkt for de mange beboere, der sidder isoleret på plejecentre rundt omkring i Danmark i sikker afstand fra beboerne.