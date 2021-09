Se billedserie Nogle sangere var alene på scenen, mens andre var sammen med andre. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Billeder: Morgendagens musikstjerner blev fundet i midten af mulighederne

Ringsted - 18. september 2021 kl. 08:03 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

- Hvorfor må vi ikke have kor med, når de må?

- Så vil vi have pigekoret med!

En trio af drenge kigger misundeligt på to piger, der flankeret af andre børn, står tilbage på scenen i Springbrættet, musikskolens lille spillested i Ringsted. Her var 14 børn mødt op for at vise deres sangtalenter overfor DR, der er på jagt efter det næste hold MGP-stjerner til januars store show i Boksen i Herning.

Ingen af de optrædende er fra Ringsted, men kommer fra Sjælland, enkelte fra Fyn. DR holder nemlig kun to workshops, hvor Ringsted er den første, mens den lille østjyske by Vestbirk danner ramme om den sidste i slutningen af september. Fællesnævneren for begge locations er den centrale beliggenhed mellem hovedland og hovedstad, men samarbejdet betyder også alverden, spørger man Søren Mikkelsen, musikansvarlig på DR MGP.

- Ringsted er en fantastisk ramme, og musikskolen er dygtige og hjælpsomme. Det er et super samarbejde, vi har, og det er også derfor, vi har afholdt workshops de sidste mange år i Ringsted, siger Søren Mikkelsen.

Plads til alle På scenen står børnene, vugger frem og tilbage til lyden af et beat, mens enkelte musikere er med på rigtige instrumenter. Sangen slutter, de optrædende bukker og nejer til lyden af klapsalver fra de andre børn, der snart skal optræde. Stemningen er varm og hjertelig.

- Wooow, den sang, den fik mig lige til at pakke kufferterne og tage på ferie! Lyder det fra de coaches, eller trænere, der danser og svajer med til børnenes sange, og som forinden har øvet med dem hele formiddagen.

Aflyst sidste år Sidste år var workshoppene aflyst på grund af pandemien. Og det er godt at være back to normal, ifølge folkene bag.

- Det var ret sjovt at se, hvor stor forskel, der var uden optakten og vores workshops sidste år. Mange af børnene er jo vant til at optræde foran en skærm eller deres telefoner, men lige så snart de bliver hevet ind på en scene, sker der noget andet. Der er en anden dynamik, når man skal optræde foran et publikum, og vi skulle arbejde lidt mere med børnene sidste år, siger Søren Mikkelsen, inden Matilde Edith Rasmussen supplerer:

- Her kan børnene møde hinanden og deres sange. De oplever et fællesskab omkring musikken, som de ikke har mulighed for for at opleve, hvis de sad derhjemme foran en skærm.

Et musikalsk mødested MGP skulle gerne være et musikalsk mødested, ikke en konkurrence med spidse albuer.

- Det er ikke en talentkonkurrence, men en udvikling af børns musikalitet. Vi prøver at bakke hinanden op i at spille sammen, siger Søren Mikkelsen og lader sin kollega Matilde Edith Rasmussen slutte:

- Det handler om at musikken er et fælles sprog, som vi på tværs af alder, etnicitet og køn alle kan synge med på. Derfor håber vi også, at den største oplevelse ikke bare bliver at synge sine egne sange, men også synge med på de andres sange.