Se billedserie Foto:Thomas Olsen 010820 PAPEGØJE SKYDNINIG I SCT. KNUDS GILDET Foto: Thomas Olsen

Billeder: Mænd og kvinder skød papegøjer

Sct. Knuds Gildet mødes hvert år for at hædre Knud Lavard, der blev myrdet i 1131 i Haraldsted skov - denne første lørdag i august var ingen undtagelse.

Ringsted - 01. august 2020 kl. 17:03 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De er lige ved, at ryge af cyklen. En hærdebred mand med fjer i hatten, sildesalat på brystet og flaksende kappe fører an, mens en lang række modne mænd og kvinder, udklædt i middelaldertøj såvel som i civil, går ned ad Knud Lavardsvej og er lige ved at få en familie på cykeltur i rabatten. - Hvad er det, der for noget mor? Lyder det fra den mindste på cyklen, men mødes blot af et smil og let hovedrysten.

Hvad sker der? Ja, hvad sker lige her? Det er faktisk et rigtigt godt spørgsmål. Men hvis drengen og hans familie var blevet der længere endnu, var det kun blevet vildere - og spørgsmålene flere. Vi begynder med det vigtigste, og hvorfor 32 voksne mennesker er mødt op i fuld middelalderdragt på denne sjældne sommerdag på Knud Lavardsvej 11, lige der hvor skov møder land.

Stilhed for Knud Lavard Der er stille, bøjede hoveder efter turen, der går fra baghaven til vejkorset, Haraldstedkorset, som minder alle forbipasserende, der måske skulle have glemt det fra folkeskolens historietimer, om året 1131. Dengang tronarving Knud Lavard blev myrdet af fætter Magnus og dermed kickstartede en borgerkrig, der først endte i 1157 med med kroningen af Valdemar den Store som enekonge. Så godt, så langt, men hvorfor egentlig hædre en mand, der døde for næsten 900 år siden med et minuts stilhed? Sct. Knuds Gildet har som de eneste i landet gjort det siden 2003. Der er fortsat væsentligt at markere hans død, fordi det var Ringsteds, hvis ikke Danmarks storhedstid dengang Valdemarerne regerede. Jeg plejer altid at sige, at det var her, det hele begyndte, siger Mogens Rasmussen, der er formand i Sct. Knudsgildet og tilføjer:

Alle dem, der gjorde Danmark stort, stærkt og berømt ligger jo i Sct. Bendts Kirke

Corona skubbede det Sct. Knudsgildet har lidt over 70 medlemmer, men det er kun halvdelen, der er mødt op til dagens hædring. Det plejer at ligge i foråret, men blev på grund af corona flyttet til en ubestemt dato, der altså så blev i dag. Selv var Mogens Rasmussen med til at oprette gildet, fordi han som pensioneret historielærer ville holde fascinationen for historie i hævd, men også skabe et fællesskab om den. - Jeg holder meget af, at arrangere de her sammenkomster, for det er med til at gøre historien levende, siger han, efter vi er vendt tilbage til haven. - Det er et tilløbsstykke, men som du nok kan se, er vi allesammen til den lidt ældre side, siger Mogens Rasmussen og tilføjer: - Vi er lidt bange for, at Sct. Knudsgildet nok ikke vil bestå om nogle år. Så alle, også unge, er mere end velkommen til vores mange arrangementer!

Papegøje og papvin Nu til det mere alvorlige, bliver der pludseligt sagt. En mand står i midten af selskabet og holder bue og pil i armen. - Det er først damernes tur, dernæst mændenes, og dem, der kan skyde papegøjen fem gang vinder. Begynd! Årets traditionsrige papegøjeskydning er gået i gang. Tre kvinder stiller sig op på fire meters afstand af en række skydeskiver, der alle er malede med papegøjemotiver, griber bue og pil og skyder. Fugleskydning blev formodentlig opfundet i Frankrig i 1200-tallet og bredte sig herfra til Tyskland og Nederlandene. Dengang kaldte man denne idræt for papegøjeskydning (heraf udtrykket: at have skudt papegøjen) og våbnene var bue eller armbrøst. Pilene eller boltene var stumpe uden spids. - Vi ved ikke præcist, hvorfor det startede herhjemme, men om det har været papegøjer på vores breddegrader, tror jeg ikke, siger Mogens Rasmussen og smiler: - Men én ting er sikkert, det er sjovt at mødes om. At historie også gerne må være sjov, er drikkevarerne, selskabet senere skal skåle med, da også et tydeligt bevis på. Som en slags gravøl 900 år efter afdøde blev lagt i graven. Det må nu være rart at blive hædret med en skudt papegøje og en skåler i sommersolen.