Billeder: Lige nu: Stort politiopbud i sag om spionage og terrorstøtte

Politiopbuddet var stort, da retssagen mod de tre eksiliranere med bopæl i Ringsted, der er anklaget for at indsamle penge til arabiske separtistmilitser i Iran og for at bistå en saudiarabisk efterretningstjeneste med at operere i Danmark, i dag gik i gang.