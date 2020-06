Billeder: Legater uddelt til studenter

Lørdag formiddag var der dimission for eleverne i de fem afgangsklasser på Midtsjællands Gymnasium i Ringsted.

Et af indslagene var uddeling af legater. Det skete fra et centralt placeret lokale på gymnasiet og blev herfra streamet ud til de øvrige elever og forældre, der var fordelt klassevis rundt på gymnasiet for at overholde de gældende coronarestriktioner.