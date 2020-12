Se billedserie Bjørn Hansen rejste tidligere verden rundt for TDC/Alcatel, inden han besluttede sig for at satse 100 procent på salg af genbrugsmøbler. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Krejlerkongen og Fantastiske Hammerslag skaber travlhed i Retrofabrikken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Krejlerkongen og Fantastiske Hammerslag skaber travlhed i Retrofabrikken

Ringsted - 16. december 2020 kl. 19:03 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

I de sidste fire år har Bjørn Hansen haft Retrofabrikken på Odinsvej i Ringsted. Herfra sælger han sammen med sine medarbejdere retromøbler, designklassikere og sjove vintagefund primært fra 1950'erne til 1980'erne.

De gamle danske kvalitetsmøbler bliver i udstillingslokalet suppleret af nyere dansk brugskunst og malerier for at vise, hvordan fortid og nutid kan sammensættes på en elegant måde.

- Vi får mange varer ind fra dødsboer og køber også via Den Blå Avis. Vi sætter kun de bedste varer til salg, mens resten bliver sendt videre til andre genbrugsbutikker som Soldatens Genbrug, Kirkens Korshær og Røde Kors, forklarer Bjørn Hansen.

Der bliver gjort meget ud af at tage indbydende billeder af møblerne, inden de bliver udbudt til salg på hjemmesiden. Her er webmaster Nanna Møldrup ved at tage et billede af en klassisk Hans Wegner-sofa i eg. Den kan købes for 19.800 kroner. Foto: Thomas Olsen

Han er oprindeligt fra Korsør, men da han mødte sin kæreste Dorrit fra Ringsted, valgte han at placere sin butik her.

I begyndelsen var det i mindre lokaler i Ørslev Under Skoven og senere i det tidligere plejecenter på HP Hansensvej. Nu er han igen ved at vokse ud af sine nuværende lokaler på Odinsvej 29 i Ringsted.

- Jeg leder efter et nyt lokale på omkring 1500 kvadratmeter. Det skal gerne være i Ringsted, for det ligger centralt placeret og har gode togforbindelser til Københavns-området, hvor mange af vores kunder kommer fra, siger Bjørn Hansen.

Indtil han finder et større lokale, er mange møbler opmagasineret i containere og i et lejet lagerlokale i udkanten af Ringsted.

Med i tv-programmer Den store efterspørgsel skyldes blandt andet, at Retrofabrikken deltager i flere populære tv-programmer. Det gælder blandt andet Krejlerkongen og Fantastiske Hammerslag på TV2 Fri.

- Vi kan tydeligt se på aktiviteten i vores webshop, hver gang at vi har deltaget i et tv-program, siger Bjørn Hansen.

Bjørn Hansen og hans kæreste Dorrit ynder at rejse til Marokko et par gange om året. Her får de fremstillet tasker designet af Dorrit og produceret tæpper af genbrugstøj. Herefter bliver de unikke genbrugsvarer solgt i Retrofabrikken. Foto: Thomas Olsen

Retrofabrikken er også meget aktive på sociale medier som Facebook og Instagram.

Man har også leveret møbler til Bakkens satsning på et Matador-miljø i klassisk Korsbæk-stil.

- Vi har været heldige og dygtige til at ramme en eftertragtet stil hos kunderne, siger Bjørn Hansen.

Efterspørgslen ændrer sig løbende, men er generelt støt stigende. Det er dog ikke alt, der kan sælges. I øjeblikket er det eksempelvis helt umuligt at sælge møbler i afsyret egetræ. Det var ellers meget populært og dyrt i nypris for 15 år siden, påpeger Bjørn Hansen

Interessen for møbler fra danske designere er til gengæld høj, så deres brugte møbler kan sælges til hele verden. Her gælder det om at købe ind til en konkurrencedygtig pris.

- Jeg har efterhånden så meget erfaring, at jeg med det samme kan se, om det er møbler, som jeg kan sælge i Retrofabrikken. Det er dog vigtigt at være grundig, så jeg sikrer mig, at der ikke er tale om kopivarer, og nogle gange må vi også tjekke hos politiet om det er stjålne møbler, som vi bliver tilbudt. Heldigvis er der begyndt at blive indsat sporingschip i designermøbler, så vi hurtigt kan finde ud af, om møblerne er efterlyst, forklarer Bjørn Hansen

Der er masser af varer i udstillingslokalet, som er åbent onsdage kl. 12-17 og lørdage kl. 10-14 på Odinsvej 29. Der kan også aftales besøg på andre tidspunkter efter forudgående aftale. Foto: Thomas Olsen

Kæmpe kunde i Norge For et år siden fik Bjørn Hansen en stor kontrakt i hus med en norsk entreprenør, som opførte et nyt erhvervsbyggeri i Stavanger med fokus på genanvendelse af materialer.

- Vi fik til opgave at møblere de i alt 3600 kvadratmeter med genbrugsmøbler. Det var en meget spændende opgave, og han har lovet mig, at jeg skal være med fra begyndelsen i et nyt og dobbelt så stort byggeprojekt i Oslo, fortæller Bjørn Hansen.

Udover Norge sender han også store mængder danske retromøbler i containere til Kina, Sydkorea, Japan, Taiwan og Italien.