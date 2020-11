Billeder: Kreative hjerner vælger kunst med hjertet

Med 500 kvadratmeter at boltre sig på i en tidligere legetøjsbutik har Ringsted fået et af Sjællands største gallerier. Alexander Tao Schrøter fra Creative Mind Gallery byder på alle former for kunst til høj og lav og i forskellige prisklasser - men udvalgt med hjertet, som han siger. Samtidig kan man være sikker på, at stedet er støvsuget for fisefornem galleristemning. Her er plads til alle. Foto: Jens Wollesen

Foto: Jens Wollesen