Billeder: Kreative bomber skal flytte kulturen ud til flere unge

Ringsted - 17. september 2021 kl. 13:51 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

»Homofobi er for dem, der er bange - jodelay-hu-hu-hu - homofobi er for dem, der er bange - jodelay-lay-lay-hu-hu!«

At jodle plejer at være forbeholdt bjergtrolde med valdhorn og lederhosen, men ikke denne fredag, hvor en spoken word-kunstner forsøger sig med den alpine strubesang overfor en 9. klasse på Campusskolen i Ringsted.

Udenfor står en elektronisk musiker og fyrer brokker af beats af fra sin mixerpult, mens en graffitikunstner spraymaler en plade foran en anden udskolingsklasse. Måbende iagttager eleverne musiker og maler, som sammen med fire andre »kulturbomber« er mødt op for at flytte kulturen ud af dens vante rammer og ind på skoleskemaet.

Ni ugers workshop

Hen over de kommende ni uger skal en række workshops plante et lille frø, der forhåbentligt skal slå rødder på kommunens musik- og kulturskole samt ungdomsskole.

- Projektet handler i virkeligheden om at finde de unge, der hverken bruger Musik- og Kulturskolen eller Ungdomsskolen. Der ligger et stort uforløst potentiale i mange unge, der ikke bliver præsenteret for kunst og kultur til daglig, siger Charlotte Frandsen, projektkoordinator på »Kulturen flytter ud«, som både er et tværæstetisk- og kommunalt projekt med samarbejdspartnere i Lejre og Kalundborg Kommune og støttekroner fra kommunekassen samt Slots- og Kulturstyrelsen.

Og som Charlotte Frandsen slår fast til lyden af elektroniske beats, der flyver gennem efterårsluften:

- Vi ønsker grundlæggende, at flere unge møder kulturen. Ved at gøre de her workshops gratis og en integreret del af deres skolegang, åbner vi kulturen på en anden måde, end hvis de selv skulle opsøge den.

Vigtige sociale møder

Igennem ugen har 7. til 9. klasserne været på kulturel rundtur i kunsten, musikken, litteraturen og dansen.

Det er dog ikke de traditionelle kunstarter, der er repræsenteret, men seks kunstnere, der på hver sin måde kan trække kulturen ned i øjenhøjde.

Et af ønskerne er at give de unge alternativer til den altdominerende smartphone.

- Vi konkurrerer med Netflix, influencere og sociale medier. De unge kan alt på deres smartphone, og vi snakker meget om, at det er en udfordring at få de unge væk fra skærmen. For nogle er det ganske enkelt hårdt at vende tilbage til virkeligheden og være fysiske sammen, siger Anne Marie Simonsen, der repræsenterer Ringsted Ungdomsskole under forløbet.

- Vi vil rigtigt gerne få flere unge op af sofaen og ned på ungdomsskolen, efter skoleklokken er ringet ud, siger hun.

En svær øvelse

Det kan dog være en svær øvelse efter en pandemi, der i høj grad har blåstemplet hjemmearbejde- og undervisning, mener Anne Marie Simonsen.

- Skolerne og foreningslivet har været udfordret under corona. Ungdomsskolen har også forsøgt at holde gryden i kog med diverse online-arrangementer og virtuel undervisning, men det er bare langt fra det samme som at mødes ansigt til ansigt og lave noget sammen, siger Anne Marie Simonsen, der mener, at hvis de unge mødes i virkeligheden, er det ligegyldigt, hvad de mødes om.

- De kan godt tage på vandretur eller gå til klatring, for de rum skaber også mulighed for at dele svære tanker, som man ikke lige kan dele med forældrene, siger hun og slår fast:

- Det er vigtigt, man har nogen at gå til, og det er her ungdomsskolen kommer ind i billedet.