Fra siloen er der et godt udsyn til den røde administrationsbygning.

Billeder: Kom med inden for i dampmøllen inden den forsvinder

Borgmester Henrik Hvidesten begyndte den omfattende nedrivningsproces, da han steg op i en gravko og fik instrukser til at rive de første brædder fra et udhæng ned.

Inden nedrivningsarbejdet officielt blev sat i gang, var sn.dk's fotograf Kim Rasmussen inde for at få de sidste billeder fra de markante bygninger, som mange ringstedere ser frem til at slippe af med.