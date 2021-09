Se billedserie Transportminister Benny Engelbrecht (S) ankom til Banedanmarks store kontorbygning i Ringsted omkring klokken 15. Her blev han modtaget af Banedanmarks administrerende direktør Hakon Iversen (th.) og kommunikationsdirektør Katja Dahlberg. Foto: Jens Wollesen

Billeder: Kom med inden for i Banedanmarks nye kontorbygning

Ringsted - 15. september 2021 kl. 17:32 Af Jakob Fønss

Onsdag eftermiddag indviede transportminister Benny Engelbrecht (S) officielt Banedanmarks nye store domicil ved Ringsted Station. Med omkring 340 arbejdspladser og et travlt kursuscenter bliver det Banedanmarks næststørste arbejdsplads i Danmark.

Inden transportministeren fik ordet bød Banedanmarks administrerende direktør Hakon Iversen velkommen. Han lagde ikke skjul på, at coronapandemien har udskudt den officielle åbning en hel del.

- Men i dag kan vi endelig fejre vores ny bygning, og det er dejligt at I er kommet for at fejre dagen sammen med os. Tak til Ringsteds borgmester, byråd og borgere for at tage godt imod os, sagde han, inden han gav ordet videre til transportministeren.

Travl tid venter - I får rigeligt at se til, for det her bliver jernbanens årti. Samtidig er der jo stadig et nyt signalsystem, der skal implementeres, sagde Benny Engelbrecht blandt andet. Efter sin tale skar transportministeren for i det imponerende 11½ meter lange togsæt som elever fra konditorlinjen hos ZBC har frembagt af romkugledej i løbet af den seneste uges tid. Transportministeren blev en smule nostalgisk, da han bemærkede, at der var diesellokomotiv i front af kagetoget og vogne fra sin barndom og ungdom, hvor det var muligt at åbne vinduerne. - Det er et meget flot stykke arbejde, roste han, inden han skar det første stykke af kagen, som han gav til Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten (V), som var den næste i talerrækken.

Henrik Hvidesten glædede sig over, at byggeriet er blevet det vartegn ved Ringsted Station, som de første arkitekttegninger varslede. - Jeg håber, at Banedanmark og alle medarbejdere vil opleve, at Ringsted er midt i mulighederne tæt ved motorvejen og med hyppige togafgange ikke mindst, når de kommende timedriftstog får stop her i Ringsted, Benny, sagde borgmesteren direkte henvendt til transportministeren. Sidste mand i talerrækken var direktør i Pension Danmark Ejendomme Marius Møller.