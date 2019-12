Se billedserie Trioen, Kiki Brandt, Mikkel Schrøder og Annette Heick, sang en sjov sang om opskriften på peberkager. Foto: Anders Ole Olsen

Billeder: Juleshow med sjov og spas

Ringsted - 06. december 2019 kl. 09:10 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Annette Heick, Kiki Brandt og Mikkel Schrøder leverede i går et musikalsk juleshow, Sound of Christmas« i Ringsted Kongrescenter fyldt med sjov og spas.

Det var med en vis spænding undertegnede satte sig til rette i kongrescentrets sal, for at opleve Sound of Christmas, for der var lagt op til et underholdende show med julemusik krydret med komik og humor.

Mikkel Schrøder havde indledningsvis lovet at lægge far-humoren på hylden, men det holdt han ikke helt i første sæt. Hans vittige bemærkninger fik ikke rigtig publikum op at ringe. Det gik bedre i andet sæt med at få latteren frem.

Det højtideligt præg, der godt kan være over juleshows, var trukket helt ned på dagligstueplan med sofa og lænestol på scenen. Annette Heick havde strikketøjet med. Det signalerede den afslappede stil, som prægede showet hele vejen igennem. Det var forfriskende.

Der lå da også alvor bag. Mikkel Schrøder fik sat en me-too bevægelse i gang, da han kom til at give de to damer et kompliment. Det skulle han aldrig have gjort.

Første afdeling bød på gamle juleklassikere, både danske og udenlandske, blandt andet »Til julebal«. Det er et sikkert hit.

Operadiva

Kiki Brandt, der er uddannet sopran og musikperformer, optrådte som operadiva, der ikke kunne få plads nok. Her fik hun lov at vise sin stemmepragt, omend det havde et komisk islæt. Imponerende, hvor længe hun havde luft til at holde tonen, imens hun samtidig »dirigerede« kapelmester Jens Krøyer.

Efter pausen fik kun lov til at folde sig ud i »Santa Maria«.

Et af højdepunkterne i showet var et potpourri over julekalender melodier. Her blev der rørt godt og grundigt rundt i gryden, og Annette Heick indledte med den allerførste julekalender fra 1967, som var Magnus Tagmus. Herfra kørte det slag i slag julekalendesange, som for alvor har bidt sig fast. Hvem husker ikke »Vinterbyøster« og »Jesus og Josefine«?

Mon ikke alle blandt publikum har minder fra julekalenderne, enten fordi de selv var børn, eller fordi de har set det sammen med deres børn.

Toppen af julepoppen

Toppen af julepoppen tog også kegler. Især da Annette Heick gav den som Anne Linnet og Mikkel Schrøder som Thomas Helmig. Det var et sjovt påfund, der fik latteren frem.

Aftenen sluttede på smukkeste vis med »Dejlig er jorden«.

Publikum, der også inkluderede Keld og Hilda Heick og Annette Heicks børn, kan genopleve aftenens show, idet TV2 optog det hele. Det bliver sendt tirsdag den 17. december klokken 20.45 på TV2 Charlie.