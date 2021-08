Billeder: Jagtstævne på herregård indledte efterårssæson

- Vi plejer at kalde det jagtrytternes afdansningsbal, men hvor Hubertusjagten er konkurrence og fest, er det her mest af alt for at have det sjovt sammen, siger May-Britt Kattrup, der er bestyrelsesmedlem i Sportsrideklubben, som rider sammen 24 gange hen over foråret og efteråret.

- Det er vigtigt for den gode oplevelse og sikkerheden, både for sig selv og andre, at man er sikker på at have fuld kontrol over sin hest, og at både hest og rytter er i stand til at springe, siger May-Britt, der dog slår fast, at alle kan være med.