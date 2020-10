Her ses borgmester Henrik Hvidesten i midten af startfeltet.

Billeder: Hurtigløbende elev var tæt på at sætte borgmesteren på plads

Han fik nemlig hurtigste tid, da han løb mod elever fra Sct. Joseph Skole på skolernes motionsdag, men tiden var kun lidt over et sekund bedre end den hurtigste elev.

Af coronamæsssige årsager var konkurrencen delt op i to heat og borgmesteren vandt overlegent det første mod 6. og 7. klasserne i tiden to minutter, 31 sekunder og 58 hundrededele af et sekund.