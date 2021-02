Se billedserie Det er næsten umuligt at finde et hus til eller under 2 mio. kroner indenfor Ringsted-byskilt. Thomas Christensen fra EDC Selandia har haft dette på Nørregade 68 til salg i tre år, fordi det ligger klods op ad rundkørsel og vaskehal. Foto: EDC Selandia

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Her er fire huse til salg til to millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Her er fire huse til salg til to millioner

Ringsted - 06. februar 2021 kl. 06:16 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

De gode prisers kommune. Ja, når snakken om hussalg er faldet på Ringsted Kommune, er lave priser altid blevet nævnt som en årsag til at kigge udover de relativt dyrere Roskilde og Køge kommuner.

Læs også: Så meget hus får du for to millioner

Sådan er det ikke længere, hvis man spørger Finn Jensen, der er ejendomsmægler hos Brikk Ejendomsmægleren i Ringsted.

- De høje priser er også ved at være kommet til Ringsted, siger ejendomsmægleren om prisboblen, der som bekendt begynder på Rådhuspladsen i København og efterhånden strækker sig helt til byen i midten af mulighederne.

- Det skyldes først og fremmest, at Ringsted er en attraktiv by med en god infrastruktur, men selvfølgelig også tidens lave renter og udbud, siger Finn Jensen og slår fast:

- Nu er vi rimeligt nye på markedet, men fra begyndelsen af 2020 er hussalget gået lodret op. Det er helt vanvittigt, hvad der bliver solgt, og hvor hurtigt det går i øjeblikket.

Fantastisk villa i Benløse Finn Jensen skynder sig dog at nævne, at han fortsat har boliger til salg, hvor man får meget for pengene.

Ejendomsmægleren har blandt andet en murermestervilla på 136 kvadratmeter til salg på Holbækvej i Benløse til lidt over to mio. kroner, hvilket er gennemsnitsprisen for området.

- Det er en ret fantastisk villa, som er fuldstændig istandsat af sælger. Hun har flyttet rundt på køkkenet, så det passer optimalt med resten af indretningen, og så ligger villaen i gåafstand til Ringstedstedet (indkøbscenter, red.) og Ringsted by, siger Finn Jensen om den klassiske murermestervilla fra 1936, der kommer med hele fem værelser til f.eks. børnefamilien.

Finn Jensen fra Brikk Ejendomsmæglere har muremestervillaen på Holbækvej 31 til salg for lidt over 2 mio. kroner. Ejendomsmægleren fremhæver indretningen og villaens køkken. Foto: Brikk

Spørger man ejendomsmægleren, er det da også børnefamilier i København, han får flest henvendelser fra.

- Vi får flere og flere henvendelser fra børnefamilier i København, der vil flytte til Ringsted og Benløse. Og jeg kan da godt forstå dem, for her kan de få det hele til en tredjedel af, hvad et hus koster i hovedstadsområdet, siger han.

Billige Ørslev Det kan godt være, at Ringsted byder sig til med gode priser, men så skulle man tage syd om byen til f.eks. landsbyen Ørslev tæt på grænsen til Faxe Kommune. Her har ejendomsmægler Søren Bak fra Realmæglerne Ringsted et hus i bungalow-stil til salg.

Selv om det koster 2 mio. kroner, er det nærmest en liebhaverpris i forhold til gennemsnittet i landsbyen på mellem 1-1,5 mio. kroner.

- Vi er oppe i toppen af prisniveauet her, men man får altså også et rigtigt fint istandsat hus med veldisponerede, lyse værelser, en højloftet kælder og en stor træterrasse, siger Søren Bak.

Det er også værd at kigge efter bolig i kommunens landområder, fx i landsbyen Ørslev, hvor Søren Bak fra Realmæglerne Ringsted har denne bungalow til salg. Foto: Realmæglerne

Han nævner samtidig, at priserne i Ørslev og generelt i landområdet mellem Ringsted og Haslev er stigende.

- Dem, der kommer fra København, og som måske stadig har arbejde der, kigger meget på, hvor hurtigt de kan komme på motorvejen, og her ligger Ørslev altså bare rigtigt godt, siger Søren Bak, der også nævner tidens lave udbud og negative rente som årsager til de stigende huspriser.

Boligmarkedet lige nu I øjeblikket er der 139 boliger af typen villa, rækkehus og landejendom til salg i Ringsted Kommune.

Billigst er en villa på Næstvedvej 396, 4100 Ringsted, der koster 995.000 kroner.

Dyrest er en lystejendom på Allindemaglevej 15, Estrup, 4100 Ringsted, der koster 13,6 mio. kroner.

Længst liggetid har villaerne på Nørregade 68 i Ringsted og Skjoldenæsvej 18 i Jystrup med hhv. 910 og 908 dage på markedet.

Den gennemsnitlige udbudspris for hele Ringsted Kommune er 1,7 mio. kroner for en villa, landejendom eller et rækkehus.

Kvadratmeterpriserne er faldet fra 15.266 kr./ pr. kvadratmeter i 2019 til 14.860 kr./ pr. kvm i 2020.

Man fik 131 kvm for 2 mio. kroner i 2019

Man fik 135 kvm for 2 mio. kroner i 2020

Kilde: Boligsiden Kilde: Boligsiden Han hjælper rigtigt mange børnefamilier med at finde drømmeboligen i Ørslev.

- Det er typisk unge familier, der enten har fået eller venter deres første barn, som gerne vil finde et prisvenligt og naturnært alternativ til lejligheden i København, siger Søren Bak og tilføjer, at det også er typisk, at mange af kunderne ikke nødvendigvis kender til Ørslev i forvejen.

Ifølge Søren Bak har de dog meget at glæde sig til.

- Ørslev har et aktivt forenings- og fritidsliv, hvor man hjælper hinanden utroligt meget. Og så har byen både indkøbsmuligheder og skole samt daginstitution i nærheden, siger ejendomsmægleren.

Svært at finde Tilbage i Ringsted by kan man dog stadig godt få noget for pengene. Selv om konjunkturerne og efterspørgslen har fået priserne i vejret, kan man godt købe en centralbeliggende murermestervilla til 2 mio. kroner bare to minutters gå-gang til Torvet.

Med lav pris, skoler, daginstitutioner, idrætsanlægget og alle byens faciliteter indenfor kort afstand, er det dog mærkeligt, at villaen på Nørregade har en rekordlang liggetid på tre år.

Ifølge ejendomsmægler Thomas Christensen fra EDC Selandia Ringsted, har det også kun noget at gøre med villaens beliggenhed.

- Det er generelt svært at finde en villa til 2 mio. kroner indenfor byskiltet i Ringsted, så når prisen er i den lave ende, er det kun, fordi det ligger lige ved rundkørslen og med en vaskehal som nabo, siger Thomas Christensen.

Thomas Christensen fra EDC Selandia mener, at pengene er godt lagt i denne muremestervilla i Benløse. Selv om der skal gøres lidt ved boligen, ligger den både natur- og bynært. Foto: EDC Selandia

Han peger på en murermestervilla på Fredensvej 6 i Benløse, der godt nok skal shines op indvendigt, men har en noget bedre beliggenhed.

- Den koster 1,7 mio. kroner, så der er også penge til renovering, hvis man har 2 mio. kroner på lommen, siger Thomas Christensen, der sjældent har solgt flere boliger end lige nu.

Rekordstort salg Alene i januar solgte EDC Selandia i Ringsted 22 boliger, hvilket er det højeste siden 2006.

- Man kan sige, at konjunkturerne er med os. Den lave rente gør det specielt attraktivt for unge mennesker at købe i stedet for at bo til leje, siger Thomas Christensen og forsikrer:

- Selv om priserne helt klart er steget, ligger Ringsted fortsat i den lave ende i forhold til Roskilde og Køge.

relaterede artikler

Det kan man få for to millioner i Lejre 06. februar 2021 kl. 06:33

To millioner rækker til et håndværkertilbud i Allerød 06. februar 2021 kl. 06:27

Der er fuld damp på boligmarkedet i Køge Kommune 06. februar 2021 kl. 06:18