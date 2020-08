Billeder: Her er årets prisvindere

- Vi skulle egentlig for længst have hyldet de ildsjæle som gør en forskel, og som råd, udvalg og byråd har valgt at anerkende med en særlig pris, men coronavirus satte brat en stopper for Foreningernes Gallaaften i marts, da statsministeren lukkede Danmark ned. Nu står vi her - lidt færre mennesker, lidt mindre lokale, lidt mindre festivitas - for sådan er kravene fortsat. Til gengæld er I prismodtagere vigtigere end nogensinde før, sagde borgmesteren og uddybede:

- Vi ser, hvordan vores kulturliv og foreningsliv er udfordret i disse tider. Og i det halve år, som Danmark har været lukket mere eller mindre ned, er det for alvor gået op for os alle, hvor vigtigt det er for os, at vi kan være fælles om noget. At vi har noget at samles om, noget at hygge os med, nogle at dele vores interesser med. Jeg er sikker på, at foreningslivet på sigt kommer styrket ud af corona-skyggen. Derfor er jeg også glad for, at vi nu endelig kan få offentliggjort navnene på de personer, som vi i Ringsted Kommune har valgt skal modtage en pris for en særlig bemærkelsesværdig indsats, sagde Henrik Hvidesten.