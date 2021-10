Billeder: Her blev landets største kagebord rullet ud

Se billedserie Danmarks største kagebord på Café Dagmar i Ringsted Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Ringsted - 18. oktober 2021 kl. 04:01 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Med mandeskridt måler det i hvert fald seks meter og strækker sig fra den ene til den anden ende af Café Dagmar. Hvis ikke det er landets længste kagebord, så er det i hvert fald det største og mest varierede: I midten af varmestuen står alt lige fra cremet citronfromage og trifli over klassiske drømme- og gulerodskager til klejner og peberkager.

Café Dagmar har sågar fået plads til popcornmaskine, slik og isvafler.

- Ja, den søde tand skal nok få stillet sin appetit, smiler Mikkel Benzner, leder af Kirkens Korshærs populære varmestue på Bøllingsvej i Ringsted, hvor flere familier allerede sidder og nyder et og flere stykker kage fra langbordet. Konceptet er 75 kroner og all-you-can-eat, men som Mikkel Benzner slår fast:

- Vi ved ikke, hvor mange, der vil dukke op, men vi har bagt så meget, at jeg godt tør love, at ingen går sultne herfra.

- Vi har givet den gas Mikkel Benzner står i varmestuens storkøkken og er sammen med stedets mange frivillige i fuld gang med at servere de sidste kager, efter Café Dagmar slog dørene op for gæsterne kl. 13 søndag eftermiddag. Han håber i hvert fald på et par hundrede gæster, for arrangementet skulle gerne opveje den indsamling, der ellers skulle have været.

- Kirkens Korshær har haft flere landsindsamlinger, som ikke er gået så godt, så derfor prøver vi noget nyt. For to år siden lavede vi også kagebord, og det gik så godt, at i år skulle den bare have endnu mere gas, siger Mikkel Benzner.

Varmestuen har tydeligvis givet den gas, kan man se. De har selv været i gang med at bage i døgndrift, mens lokale bagere, supermarkeder og private frivilligkræfter også har bidraget til det søde overflødighedshorn af våde og tørre kager, der flankeret af levende lys står tilbage som forskelligartede fristelser.

- Vi startede faktisk allerede for en uges tid siden med at forberede, og vi har arbejdet lige siden, siger Mikkel Benzner, der selv har stået for triflien, fromagen og snickers-kagen, der nok slår sønderjydernes klassiske kagebord med en meter eller to.

Kagespiseri ikke for sjov Hvis kagerne ikke bliver spist op, håber Café Dagmar at kunne sælge dem igennem overskudsmad-appen To-good-to-go. Men som Mikkel Benzner slår fast til slut:

-Det handler om at gøre opmærksom på vores arbejde, men også samle nogle penge ind til vores varmestue. Jeg håber, at så mange som muligt vil komme forbi og spise kage for en god sag.