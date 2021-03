Billeder: Galleriejer jubler over genåbning

Her tre måneder senere er det igen muligt at se og købe kunst i galleriet, som i løbet af nedlukningen har fået nye kunstnere med om bord.

- Jeg kunne rigtig godt tænke mig at udvide med et stort galleri i Vejle. Jeg har kig på nogle perfekte lokaler, som kan indrettes til det største galleri i Danmark. Hvis de to kunne blive suppleret med udstillingslokaler i Odense og eventuelt København, ville vi have en rigtig stærk base til at præsentere værkerne fra vores mange talentfulde danske kunstnere. Det kræver dog støtte fra en investor, som tror på projektet, siger Alexander Tao Schrøter.