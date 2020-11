Her er et af de mange lystræer, som vil lyse op til lysfestivalen.

Billeder: Forberedelserne til stor lysfestival er i fuld gang

Her har omkring 15 medarbejdere siden sidste weekend været i fuld gang med at forberede den første udgave af Ringsteds store lysfestival »Lumierer - Enchanted Winter Forest«, der skal tiltrække besøgende fra store dele af Sjælland.

Event- og Projektchef i Lumierer Nadja Sandberg Kalnæs står her ved en af de imponerende lysinstallationer, som er klar til besøg fra fredag 20. november. Foto: Anders Ole Olsen

Hun glæder sig over, at de seneste stramninger i forhold til coronavirus ikke kommer til at påvirke det store udendørs arrangement, da Lumierer lysfestivalen bliver sidestillet med besøg i Tivoli og Zoo.