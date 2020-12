Billeder: Første Ringsted-borgere er vaccineret mod den lumske virus

De to praktiserende læger fra Lægehuset i Benløse, Jesper Aagaard og Kaspar Buus, stod for de imødesete vaccinationer af omkring 100 borgere fra plejecenteret.

Selv om det var længe siden, at Inga Jensen sidst er blevet vaccineret, klarede hun det uden problemer, og hun var glad, da hun efterfølgende sad til observation for eventuelle bivirkninger.

- Jeg har glædet mig til at blive vaccineret, så vi kan komme af med den virus. Det føltes fint at blive vaccineret, fortæller hun.

- Det er en fantastisk vaccine, der en uge efter første vaccination har en dækning på omkring 50 procent, og en uge efter anden vaccination er dækningen steget til 95 procent. Jeg håber, at vi til sommer kan være på vej tilbage mod normale tilstande. Indtil da er det vigtigt, at vi fortsat benytter værnemidler og holder afstand, for det er en lumsk virus, som vi har med at gøre, siger han.